Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciası! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef 66 canımızı yitirdik

Bolu Kartalkaya'daki facianın ardından olay yerine giden bakanlar son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan taraftan gerçekleşti. Savcılarımız ve bilirkişi heyeti çalışmalarına başladı. Tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an gözaltı yok. İdari soruşturma olarak çalışmayı biz yapıyoruz. Bunların tamamı incelenecek. Kim ise buna vesile olan, hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU:

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu’muza ve ülkemize geçmiş olsun.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"BU YETKİ İTFAİYEDE"

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, "2 yangın merdiveni var." yanıtını verdi.

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ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 4 başmüfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türk milletine başsağlığı diledi.