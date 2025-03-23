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GündemBolu'da kış ve bahar mevsimi beraber yaşanıyor! Karın içinden çiçekler yeşerdi
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Bolu'da kış ve bahar mevsimi beraber yaşanıyor! Karın içinden çiçekler yeşerdi

23.03.2025 - 15:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bolu'da kış ve bahar mevsimi beraber yaşanıyor! Karın içinden çiçekler yeşerdi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Aladağ Yaylası'nda kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla yaylada karlar erimeye başladı.

Karların eridiği alanlarda sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı, derelerin debileri yükseldi, kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler suyla doldu.

Boluda kış ve bahar mevsimi beraber yaşanıyor Karın içinden çiçekler yeşerdi

Aladağ Yaylası, rengarenk çiğdemlerle ayrı güzelliğe büründü.

Karla kaplı yaylanın yüksek kesimlerinde kış mevsimi, diğer alanlarda ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Aladağ Yaylası'ndaki güzel manzara dronla görüntülendi.

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