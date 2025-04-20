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Bolu'da ilk defa polis denetimine denk gelen genç, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi

20.04.2025 - 16:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu'da ilk defa polis denetimine denk gelen genç, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi

Bolu'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin durdurduğu 18 yaşındaki genç, hayatında ilk kez denetime girdiğini söyleyerek, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Gencin bu isteğini ekipler geri çevirmedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirli noktalarda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında durdurulan araçlardan birinde bulunan 18 yaşındaki Tolga Ak, ilk kez polis kontrolüne denk geldiğini belirterek, hatıra fotoğrafı çektirmek istediğini söyledi.

Boluda ilk defa polis denetimine denk gelen genç, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi

Tolga Ak’ın isteğini kırmayan ekipler ve denetim amiri, gençle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Denetimin ardından konuşan Tolga Ak, "İlk kez çevirmeye girdim, hatıra kalsın istedim" dedi.

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