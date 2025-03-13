Bolu'da fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'deki werzalit malzeme üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.