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Bolu'da fabrika yangını! Müdahale sürüyor

13.03.2025 - 13:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

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Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'deki werzalit malzeme üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Boluda fabrika yangını Müdahale sürüyor

Yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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