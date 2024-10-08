Bolu'da dilencinin bir saatlik hasılatı görenleri şok etti

Bolu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında denetim yaptı. Pazar tezgahlarının önünde tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan yürüme engelli Metin A. (52), zabıta ekiplerinin radarına girdi.

Bir süre gözlemlenen Metin A., ekipler tarafından zabıta kontrol noktasına götürüldü.

Metin A’nın üzerinde yapılan aramalarda bin 300 lira para çıktı. Metin A'nın bu parayı bir saatte topladığı ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri paraya el koyarken, Metin A.'ya Kabahatler Kanuna Muhalefetten 977 TL İdari para cezası uyguladı.