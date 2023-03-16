GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da deprem paniği kamerada: Pasajdan böyle çıktılar
ABONE OL

Bolu'da deprem paniği kamerada: Pasajdan böyle çıktılar

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

16.03.2023 - 17:20 |
ABONE OL

Bolu'da saat 13.55'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.

    GÜNCEL HABERLER

    Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi sonrası açıklama: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan

    Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi sonrası açıklama: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan

    Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Bildirisi 5 dilde imzalandı

    Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Bildirisi 5 dilde imzalandı

    Bakan Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

    Bakan Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme