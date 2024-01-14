Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
14.01.2024 - 09:11 |
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bolu'da saat 09:01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-14
Saat:09:01:48 TSİ
Enlem:40.89028 N
Boylam:31.67 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/CG9AX3EDiy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi