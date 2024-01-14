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Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

14.01.2024 - 09:11 |
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bolu'da saat 09:01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.7 kilometre olarak ölçüldü.

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