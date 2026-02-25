GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bolu Dağı beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

25.02.2026 - 19:59

Kaynak: İHA

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı başladı.

Özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi yer yer düştü. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

