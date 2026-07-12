Yozgat'ta başlayan hasat yüz güldürdü: 225 bin dekar alanda mesai başladı

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Dolgunyürek, sezonun üreticiler açısından umut verici geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Geçen sene yağışın olmamasından dolayı mercimeklerde de ekinlerde de ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ise sezon oldukça yağışlı geçti. Hasadımız güzel, mercimeğimiz güzel, ekinlerimiz güzel. Gerçekten verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl bire iki, bire üç verim alırken bu yıl beklentimiz bire 10, bire 12 hatta bire 13 seviyelerine ulaşmak. Önceki yıllarda ise ortalama bire 8-9 civarında verim alıyorduk."