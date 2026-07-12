Vatandaşlardan yoğun ilgi: 30. Bayburt Dede Korkut Şölenleri uluslararası gösterilerle renklendi

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Kulüp Başkan Yardımcısı ve Seymenler Halk Grubu üyesi Bilal Toptaş ise şölenlerde Ankara kültürüne özgü Hüdayda, Atım Arap ve Yandım Şeker oyunlarını sergilediklerini ifade ederek, "Şehri çok sevdik. Şölen çok güzel geçti. Bugün son gün. Mutlu bir şekilde ayrılıyoruz, memnun kaldık. Herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile vatandaşlar katıldı.