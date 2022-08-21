Bolu Belediye Başkanı'nın makam şoförü, genel müdürlüğe atandı

Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı olarak Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak. Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.