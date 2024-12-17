BoÄŸazÄ±na yemek kaÃ§an mÃ¼ÅŸteriyi heimlich manevrasÄ±yla kurtardÄ± O anlar kamerada

Bayburt'un en iÅŸlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir lokantaya ailesiyle birlikte yemek yemeye giden bir vatandaÅŸ, yemek yediÄŸi sÄ±rada bir anda boÄŸazÄ±na kaÃ§an yiyecek nedeniyle tÄ±kandÄ±.

Nefes almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken vatandaÅŸ, panikle oturduÄŸu sandalyeden kalkarak Ã¶ksÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. BoÄŸazÄ±ndaki yemek parÃ§asÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ä±karamayan vatandaÅŸ, nefes alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zarmaya baÅŸladÄ±. Ã–lÃ¼mle burun buruna gelen vatandaÅŸ, eÅŸi ve Ã§ocuÄŸu baÅŸta olmak Ã¼zere lokantadaki herkesi korkuttu. BoÄŸazÄ±ndaki parÃ§ayÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in sÃ¼rekli Ã¶ksÃ¼ren mÃ¼ÅŸterinin yardÄ±mÄ±na ise garson Fatih Birsen yetiÅŸti.

Ä°lk Ã¶nce mÃ¼ÅŸterinin sÄ±rtÄ±na vuran Birsen, boÄŸazdaki parÃ§a Ã§Ä±kmayÄ±nca heimlich manevrasÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±. Birsen'in hayat kurtaran mÃ¼dahalesiyle nefes almaya baÅŸlayan, Ã¶lÃ¼m tehlikesinden son anda kurtulan mÃ¼ÅŸteri ise Birsen'e sarÄ±larak, teÅŸekkÃ¼r etti.

O anlara tanÄ±klÄ±k eden Ä°ÅŸletme sahibi Ozan AydoÄŸdu, Ã§alÄ±ÅŸan Fatih Birsen'in soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla mÃ¼ÅŸteriye mÃ¼dahale ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, Birsen'in ilk yardÄ±mÄ± sonucu vatandaÅŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir tehlike atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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"HEÄ°MLÄ°CH MANEVRASIYLA MÃœÅžTERÄ°MÄ°Z RAHAT NEFES ALMAYA BAÅžLADI"

Ä°lk Ã¶nce mÃ¼ÅŸterinin sÄ±rtÄ±na vurarak boÄŸazÄ±ndaki yiyecek parÃ§asÄ±nÄ± Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Birsen, o anlarÄ± anlattÄ±. Heimlich manevrasÄ±yla mÃ¼ÅŸterinin rahat nefes aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Birsen, "MÃ¼ÅŸterimiz ailesiyle beraber buraya yemek yemeye geldi. Ben de o esnada servis yapÄ±yordum. Birden mÃ¼ÅŸterimiz Ã¶ksÃ¼rmeye baÅŸladÄ±, Ä±srarla Ã¶ksÃ¼rmesi dikkatimi Ã§ekti. ArkamÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde yÃ¼zÃ¼ kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± olmuÅŸtu. Hemen gidip mÃ¼dahalede bulundum. Biraz sÄ±rtÄ±na vurdum fayda etmeyince heimlich manevrasÄ± uyguladÄ±m. Heimlich manevrasÄ±yla mÃ¼ÅŸterimiz rahat nefes aldÄ±, ailesi de sevindi" diyerek konuÅŸtu.

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"Ä°LK YARDIM Ã–ÄžRENÄ°N, Ä°LK YARDIM Ã–ÄžRETÄ°N, Ä°LK YARDIM HAYAT KURTARIR"

Ä°lk yardÄ±m bilmenin hayat kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Birsen, "EÄŸer ben heimlich manevrasÄ±nÄ± bilmeseydim mÃ¼ÅŸterimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan belki daha farklÄ± sonuÃ§lar olabilirdi. O yÃ¼zden ilk yardÄ±m Ã¶ÄŸrenin, ilk yardÄ±m Ã¶ÄŸretin, ilk yardÄ±m hayat kurtarÄ±r" diyerek konuÅŸtu.

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