GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bodrum’da otomobille çarpışan cip, takla attı: 3 yaralı
ABONE OL

Bodrum’da otomobille çarpışan cip, takla attı: 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobille çarpışan cip, savrularak takla attı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

11.01.2024 - 09:14 | | DHA
Bodrum’da otomobille çarpışan cip, takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tali yoldan ana caddeye çıkan Gökhan A. yönetimindeki 48 ABL 842 plakalı otomobil, seyir halinde olan Kerem Ege Ş. yönetimindeki 48 EG 620 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak durabildi.

Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi, 20 hasta tahliye edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPsikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi, 20 hasta tahliye edildiHaberin Tüm Görselleri

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü Kerem Ege Ş. ile otomobilde bulunan Bilen A. ve 5 yaşındaki Furkan Ali A., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araba alacaklara kritik 1 ay uyarısı! İşte en ucuz sıfır araçlar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAraba alacaklara kritik 1 ay uyarısı! İşte en ucuz sıfır araçlar...Haberin Tüm Görselleri

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada ağır hasar olan cip ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNCEL HABERLER

    İntihar etti denilen 3 çocuk annesi Ceylan Kılıç'ın ölümünde eşine müebbet hapis cezası

    İntihar etti denilen 3 çocuk annesi Ceylan Kılıç'ın ölümünde eşine müebbet hapis cezası

    Huzur denetiminde üzerinde uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı

    Huzur denetiminde üzerinde uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı

    Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

    Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek