GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Deprem, asrın felaketi
ABONE OL

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Deprem, asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi acıya boğarken tüm dünyadan yardım gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi olduğunu söyledi.

11.02.2023 - 21:20 | | Hasan KIRMIZITAŞ- Ahmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Deprem, asrın felaketi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, depremin etkilediği illerin başında gelen Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Enkaz alanlarını dolaşan ve arama kurtarma çalışması yapan ekiplerle görüşen Martin Griffiths, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Deprem felaketinde 6. gün! Mucize haberleri geliyor, işte bölgede son durum
İlgili Haber
Deprem felaketinde 6. gün! Mucize haberleri geliyor, işte bölgede son durum

Griffiths, Kahramanmaraş’ta büyük yıkımı gördüğünü çevre illerdeki yıkımlardan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi. Depremin etkilerinin görmek istemedikleri manzaralar olduğunu dile getiren Griffiths, “Bu deprem, son yüzyılda yaşanan en büyük felaket, en büyük afet. Buradaki müdahale çok önemli. Enkaz bölgesinde hem Türk hem uluslararası anlamda yapılan çalışmalar çok kayda değer. 100’den fazla ülke afet bölgelerine yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi” diye konuştu.

Baba ve 2 oğlu 76 saat sonra kurtarıldı! İşte enkaz altında o anlar 
İlgili Haber
Baba ve 2 oğlu 76 saat sonra kurtarıldı! İşte enkaz altında o anlar 

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, asıl işinin acil yardım olduğunu ve bu amaçla geldiğini belirterek, “BM ve BM’nin bağlı ajansların hepsi depremin olduğu günden bu yana Türkiye’nin yanında ve yanında olmaya devam edecekler. Unutmayacağım en önemli şey; arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi kurtarmak için ortaya koyduğu cesaret” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde: 1999 depreminden 3 kat daha büyük
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde: 1999 depreminden 3 kat daha büyük

Türkiye’nin deprem bölgesinde ortaya koyduğu iradenin takdir edilmesi gerektiğini de vurgulayan Griffiths, "Buradaki insanlara yardım etmek için olağanüstü bir operasyon yürütüldüğünü her yerde görüyoruz” şeklinde konuştu. (DHA)

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Metris Cezaevine gönderildi
İlgili Haber
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Metris Cezaevine gönderildi

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Kahramanmaraş'ta 138. saatte yeni mucize: Abdülkerim amca ve eşi Senem teyze sağ çıkarıldı

    Kahramanmaraş'ta 138. saatte yeni mucize: Abdülkerim amca ve eşi Senem teyze sağ çıkarıldı

    130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıktı, ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı

    130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıktı, ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı

    BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Deprem, asrın felaketi

    BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Deprem, asrın felaketi