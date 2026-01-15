Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Bitlis’te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerindeki tüm okullarda, merkez ilçe, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Merkez ilçemiz, Tatvan ilçemiz ve Ahlat ilçemiz de ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.