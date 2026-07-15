Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

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Etkinliğin organizasyonunda görev alan mahalle sakinlerinden Bilge Altınsoy ise Şalvar Gecesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, amaçlarının mahalledeki dayanışmayı güçlendirmek, kültürel değerleri yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.