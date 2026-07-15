GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

15.07.2026 - 07:29Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel Şalvar Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

1Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışın ardından etkinlik, kültürel gösteriler ve eğlence programıyla devam etti.

2Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

Kırkkepenekli Mahallesi Muhtarı Ufuk Öztok, yaptığı konuşmadan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

Etkinliğin organizasyonunda görev alan mahalle sakinlerinden Bilge Altınsoy ise Şalvar Gecesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, amaçlarının mahalledeki dayanışmayı güçlendirmek, kültürel değerleri yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

4Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı

Yoğun katılımla gerçekleşen geleneksel Şalvar Gecesinde davul zurna eşliğinde başlayan eğlencede kadınlar rengârenk şalvarlarıyla oyun havaları oynadı.

5Tekirdağ'a eğlenmek için sebep çok: Şalvar Gecesi'nde herkes oradaydı