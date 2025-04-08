GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlislilerin vazgeçilmezi! Asırlardır tüketiliyor: Godumluk
HaberlerGündem Haberleri Bitlislilerin vazgeçilmezi! Asırlardır tüketiliyor: Godumluk

Bitlislilerin vazgeçilmezi! Asırlardır tüketiliyor: Godumluk

08.04.2025 - 08:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlislilerin vazgeçilmezi! Asırlardır tüketiliyor: Godumluk

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, akarsu kenarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "Godumluk" olarak bilinen bitki, yörede asırlardır en çok tüketilen salata malzemesi olarak biliniyor.

İlçenin Kırklar Mahallesi Bıhbıcık Vadisi ve Yamlar bölgesindeki akarsu kenarlarında doğal olarak yetişen godumluk bitkisi, vatandaşlar arasında adeta kapışılıyor.

Yöre halkı, her gün taze ve yeşil olarak topladıkları bitkinin özellikle bahar mevsiminde sofralarda yer aldığını söyledi. Belirli aralıklarla Kırklar Mahallesi Bıhbıcık Vadisi’ne giderek godumluk bitkisi toplayan Yunus Nazlı isimli vatandaş, bitkiyi salata malzemesi olarak tükettiklerini belirtti.

Nazlı, "Godumluk bitkisini turpgillerden ve güzel bir yeşillik olarak biliyoruz. Çok güzel, iştah açıcı ve sindirim kolaylaştırıcı olan bitkiyi taze ve yeşil olarak toplayıp tüketiyoruz. Salataya kattığımızda ise çok değişik ve güzel bir tat oluşturuyor. Asırlardır sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Tamamen doğal ve yüzde 100 organik bir bitki türüdür. Yöremizde 'Godumluk' olarak tanınan bu bitki genelde su teresi olarak da biliniyor" dedi.

 

 

Güncel Haberler

Tekirdağ'da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı
#Gündem

Tekirdağ'da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı

Baharın gelmesiyle ortaya çıkmaya başladılar! Koruma altındaki türe zarar vermenin cezası yarım milyon
#Gündem

Baharın gelmesiyle ortaya çıkmaya başladılar! Koruma altındaki türe zarar vermenin cezası yarım milyon

Rapçi Massaka İstanbul'da gözaltına alındı
#Gündem

Rapçi Massaka İstanbul'da gözaltına alındı