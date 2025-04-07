Bitcoin'de sert düşüş! Yatırımcılar şokta

ABD hisse senetlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kısıtlayıcı küresel tarifelerinin devreye girmesiyle 2020'den bu yana en kötü düşüşünü yaşamasının ardından yatırımcılar daha fazla finansal piyasa dalgalanmasına hazırlanırken Bitcoin 78 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Coin Metrics'e göre Bitcoin fiyatı, bu yılın büyük bir bölümünde 80 bin doların üzerinde işlem gördükten sonra son dalgalanmalar sırasında birkaç kısa süreli düşüş dışında en son yüzde 6 düşüşle 77 bin 730 dolar oldu. Ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 28 oranında düştü.

Amiral gemi Bitcoin genellikle büyük bir teknoloji hissesi gibi işlem görüyor ve tüccarlar tarafından genellikle piyasa duyarlılığının öncü bir göstergesi olarak görülüyor, ancak geçen hafta daha geniş piyasa erimesine karşı çıktı. 82 binle 83 bin dolar arasında tutundu ve hisse senetleri düşerken ve hatta altın düşerken haftayı pozitif bitirmek için çabaladı.

KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR

Diğer kripto para birimleri gece boyunca daha büyük kayıplar yaşadı. Ether ve Solana'ya bağlı token'ın her biri yaklaşık %12 değer kaybetti.

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Bitcoin'in düşüş hareketi, fiyatının artacağına dair bahis oynayan yatırımcıların zararlarını karşılamak için varlıklarını satmak zorunda kalmasıyla bir uzun likidasyon dalgasını tetikledi. CoinGlass'a göre, son 24 saat içinde Bitcoin 247 milyon dolardan fazla uzun likidasyon gördü. Ether aynı dönemde 217 milyon dolarlık uzun likidasyon gördü.

Trump'ın misilleme tarifelerinin küresel resesyon korkularını artırması ve yatırımcıların tüm riskleri satmasına neden olmasının ardından, sarsılan yatırımcılar daha fazla katliam bekledikleri için hafta sonu 24 saat işlem gören kripto para birimlerini ellerinden çıkardı.

Büyük ticaret ortakları için gümrük tarifelerine ek olarak tüm ithalata uygulanan vergiler, ABD'yi resesyona sürükleyebilecek küresel bir ticaret savaşı endişelerini ateşledi. Tarifelerin geniş kapsamlı etkilerine ilişkin artan endişeler dünya genelinde piyasaları sarstı.

S&P Dow Jones Indices'e göre, gümrük vergisi açıklamasını takip eden iki seansta küresel hisse senetleri, S&P Küresel Geniş Piyasa Endeksi'nin piyasa değerine göre 7,46 trilyon dolar değer kaybetti.

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Bu rakam, ABD borsalarında bu iki seansta kaybedilen 5,87 trilyon doları ve diğer büyük küresel piyasalardaki 1,59 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybını da içeriyor.

Bitcoin 2025 yılında %15 değer kaybetti ve kriptoya özgü bir katalizörün yokluğunda, küresel durgunluk korkularının kripto paranın bu yıl faydalanması beklenen düzenleyici rüzgarları gölgelemesiyle hisse senetleriyle birlikte hareket etmeye devam etmesi bekleniyor.