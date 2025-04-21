 Biraz kas yapayım diye başladı, 3 madalya kazandı

Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre üniversitenin kampusundaki spor salonunda kendi başına çalışarak yarışmaya katılan Ilgın Şerifoğlu, zorlu Fotonik Bölümü’nün de parlak öğrencileri arasında yer alıyor.

Powerlifting; squat (çömelme), bench press (yatarak halter kaldırma) ve deadlift (yerden ağırlıkla doğrulma) hareketlerinden oluşan bir güç sporu. Yarışmalarda hedef bu üç harekette en yüksek ağırlığı kaldırmak. ‘10’uncu Yıl Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nda yarışan 22 yaşındaki Ilgın, squatta 130 kilo ile altın madalya, bench’te 60 kilo ve deadlifte de 140 kilo ile gümüş madalya kazandı.

İzmir doğumlu Ilgın, Bulgaristan göçmeni iki çocuklu bir ailenin en küçüğü. 8 sene Eczacıbaşı’nda voleybol oynadığını söyleyen Ilgın Şerifoğlu, azimli macerasını şöyle anlattı:

NAİM’İN SOYUNDAN MISIN?

“Ben kendimi bildim bileli balık etli bir çocuktum. Ancak pandemide koşmaya ve yüzmeye başladım. Bu sefer de çok zayıfladım ve bu halimi hiç sevmedim. Kaslanmak istememle birlikte powerlifting hayatıma girdi. İki yıldır bu sporla uğraşıyorum. Ailem Bulgaristan’dan 1989 yılında gelmiş, tabii Bulgaristan ve halter denince akla hemen Naim Süleymanoğlu geliyor. Bu spora başladığımda abim benimle ‘Naim Süleymanoğlu’nun soyundan mısın?’ diye dalga geçiyordu. Ama powerlifting, halterden farklı bir sistem. Ben pek halteri düşünmedim. Türkiye’de çok fazla powerlifting yapan olmaması da ilgimi çekti.

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KİMSEYE HABER VERMEDİM

Bu benim ilk yarışmamdı. Kendimi denemek için girdim yarışmaya. Profesyonel bir koçluk almadım. Kimseye haber vermedim. Kadınlarda katılım çok azdı. 80 kadındık. Erkekler daha fazlaydı. İstanbul Silivri’de yapıldı yarışma. İlk gittiğimde çok heyecanlıydım. Ne yapacağımı bile bilmiyordum. Ama oradaki kadın dayanışması çok güzeldi. Bunu deneyimlediğim için çok mutluyum. Yarışmadan sonra bir koçla çalışmaya başladık. Seneye üç altın almayı hedefliyorum. Aslında bu yıl da daha iyisini hedeflemiştim ancak yarışma ortamı çok farklıymış. Siklet sporu olduğu için kiloya çok dikkat etmek gerekiyordu. Yarışma günü 69’u geçerim diye korkudan yemek bile yemeyince bir günde 67 kiloya düşmüşüm. Bu plansızlıktan oldu ve derecemi etkiledi.

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İNTERNETTEN ÇALIŞTIM

Yaptığım işi araştırmayı, olabileceğimin en iyisi olmayı çok seviyorum. Araştırdığımda bu sporun matematik gibi bir sistemi olduğunu gördüm. Ana hareketler ve yardımcı hareketler gibi yapılabilecek her şeyi excel dosyasında hazırladım. Haftada 6 gün okulundaki spor salonuna giderek çalıştım. Beslenmeme ve olası sakatlık tehlikelerine çok dikkat ettim. Şampiyonaya tek başıma hazırlandım ama internet bir derya deniz. Her şeyi oradan bulabiliyorsunuz.

FOTONİK ZOR BÖLÜM

Derslerle spor çalışmalarını planlı bir şekilde yürütüyorum. KYK yurdunda kalıyorum. Hem okulu hem sporu çok planlı yürütüyorum. Yurt arkadaşlarım yüzümü görmüyor bile. 3.31 ortalamam var. Zor bir bölüm. Ancak fen lisesi mezunuyum ve bilinçli olarak bu bölümü seçtim. Geçen dönem bir dersten 4 vizemiz vardı. Fotonik aslında bir yüksek lisans bölümüydü. Ancak şimdi biri İYTE’de olmak üzere iki üniversitede var. Işık mühendisliği diye de geçiyor. Temel bir bilim. Işık ve ışığın işleriyle uğraşıyor. Elektriği taşıyan elektronik nasıl en küçük birimse ışığı da fotonik taşıyor. Mezun olunca savunma sanayisinde ya da aydınlatma teknolojileri alanında iş imkânları var. Ancak ben akademide devam etmek ve ailemin ilk akademik üyesi olmak istiyorum.”

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REKTÖR DUYURDU

- İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Ilgın’ın başarısını sosyal medya hesabından, “Fotonik Bölümü 2’nci sınıf öğrencimiz Ilgın Şerifoğlu ‘10’uncu Yıl Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nda üç branştan birinde altın, ikisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Girdiği ilk yarışmada bu büyük başarıyı elde eden sevgili öğrencimizi yürekten kutluyorum” diyerek duyurdu.