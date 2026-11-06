Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi
06.11.2026 - 08:29Güncellenme Tarihi:
Birçok şehirde ekmeğe zam kararı sonrası Hakkari'de ekmek fiyatı 2 TL artırılarak 17 TL'ye yükseltildi.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onaylı fiyat tarifesine göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve ilgili kurumların mühürlerini taşıyan fiyat tarifesi, kentteki fırınlarda uygulanacak azami satış fiyatını gösteriyor.
Tarifede, 200 gram ekmek için 17 TL fiyat belirtilirken, fiyat tarifelerinin belirlenen azami hadleri gösterdiği ve bu sınırların üzerinde satış yapılamayacağı ifade edildi. Hakkari'deki zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.