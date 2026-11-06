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GündemBalıkesir'de köy meydanın altında fark ettiler! Muhtar kazmayı vurunca fışkırdı
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Balıkesir'de köy meydanın altında fark ettiler! Muhtar kazmayı vurunca fışkırdı

06.11.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir'de köy meydanın altında fark ettiler! Muhtar kazmayı vurunca fışkırdı

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi’nde görenleri şaşkına çeviren ve gizemini koruyan olay! Köy meydanına yakın bir noktada yerden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen muhtar Varol Türkoğlu’na bildirdi. Yapılan küçük çaplı kazı sonrası yerin altından 94 derece sıcaklıkta su fışkırırken, bölgeye yayılan kaynağı belirsiz koku endişe yarattı.

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Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi’nde, meydan yakınlarında yerden buhar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Varol Türkoğlu’na bildirdi. Bölgede yapılan küçük çaplı kazı sonucunda sıcak suya ulaşıldı.

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Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, bölgede ilk olarak buhar fark ettiklerini belirterek, "Önce bir buhar fark ettik. Ufak bir kazı yaptıktan sonra sıcak su olduğunu gördük. Durumu yetkililere bildirdik. Yapılan ölçümde suyun sıcaklığının 94 derece olduğu söylendi" dedi.

Balıkesirde köy meydanın altında fark ettiler Muhtar kazmayı vurunca fışkırdı

Türkoğlu, konuyla ilgili resmi makamlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Balıkesirde köy meydanın altında fark ettiler Muhtar kazmayı vurunca fışkırdı

Öte yandan, sıcak suyun çıktığı bölgede bir kokunun da hissedildiği, ancak kokunun kaynağının henüz bilinmediği öğrenildi. Sıcak suyun kaynağına ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

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