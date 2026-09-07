Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi: 18 liraya çıktı

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Yapılan 3 liralık zamla birlikte yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı. Bayburt’ta ekmeğin gramajı geçen sene kasım ayında 220 gramdan 230 grama çıkarılmış, fiyatı ise 15 lira olarak belirlenmişti.

Son düzenlemeyle 230 gram ekmeğin fiyatı 18 liraya çıktı. Alınan zam kararında maliyetler ve işçi ücretlerinin yükselmesinin önemli etken olduğu bildirildi.