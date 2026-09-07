SUÇİÇEĞİ AŞISI KAÇ DOZ? Sağlık Bakanlığı takvimi değiştirdi, 4 yaşa ikinci doz geldi
Suçiçeği aşısı kaç doz oldu? Suçiçeği aşısında ikinci doz uygulaması başladı mı? 4 yaşındaki çocuklara artık ek aşı yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın güncel aşı takviminde hangi değişiklikler yer alıyor? Milyonlarca ebeveynin merak ettiği suçiçeği aşısı düzenlemesinde önemli bir değişikliğe gidildi. İşte yeni düzenlemenin detayları...
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Sağlık Bakanlığı, çocukların suçiçeğine karşı daha güçlü korunmasını sağlamak amacıyla ulusal aşılama takvimini güncelledi ve 4 yaşta uygulanacak ikinci dozu programa ekledi. İşte suçiçeği aşısı ile ilgili son gelişmeler, yeni doz uygulaması ve ailelerin bilmesi gerekenler...
SUÇİÇEĞİ AŞISINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı, Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi'nde güncellemeye giderek suçiçeği aşısını iki dozlu programa dönüştürdü.
Türkiye'de 2013 yılından bu yana çocuklara 12. ayın sonunda tek doz olarak uygulanan suçiçeği aşısı, yeni düzenlemeyle birlikte daha kapsamlı koruma sağlayacak şekilde yeniden planlandı.
Yeni uygulama kapsamında çocukların suçiçeği hastalığına karşı bağışıklık düzeyinin artırılması ve toplumdaki virüs dolaşımının azaltılması hedefleniyor.
SUÇİÇEĞİ AŞISI KAÇ DOZ OLDU?
Güncel aşılama takvimine göre suçiçeği aşısı artık iki doz olarak uygulanacak.
Yeni takvim şöyle:
1. doz: 12. ayda
2. doz: 48. ayda (4 yaş)
Böylece çocuklar suçiçeğine karşı daha uzun süreli ve daha güçlü koruma elde edecek.
NEDEN İKİNCİ DOZ KARARI ALINDI?
Uzmanlar, tek doz suçiçeği aşısının ciddi hastalık riskini büyük ölçüde azalttığını ancak hastalığın tamamen kontrol altına alınabilmesi için ikinci dozun önemli olduğunu belirtiyor.
Özellikle kreş, anaokulu ve ilkokul gibi toplu yaşam alanlarında görülebilen vakaların azaltılması amacıyla ikinci doz uygulaması devreye alındı.
Yeni uygulamanın hedefleri şunlar:
Hastalık vakalarını azaltmak
Virüsün toplumdaki dolaşımını düşürmek
Toplum bağışıklığını güçlendirmek
Çocukları daha etkin korumak
Salgın risklerini en aza indirmek
4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA İKİNCİ DOZ YAPILACAK
Güncellenen takvim kapsamında çocuklara 48. ayda, yani 4 yaşında ikinci doz suçiçeği aşısı uygulanacak.
Bu uygulama sayesinde ilk dozdan yıllar sonra bağışıklığın güçlendirilmesi ve koruyuculuğun artırılması amaçlanıyor.
49-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN YAKALAMA AŞISI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı, yeni sisteme geçiş sürecinde 49 ila 72 ay arasındaki çocuklar için de "yakalama aşılaması" uygulanacağını açıkladı.
Bu kapsamda ikinci doz hakkı bulunan ancak daha önce bu dozdan yararlanamamış çocukların da aşılanması planlanıyor.
Aileler, çocuklarının aşı durumunu öğrenmek ve eksik dozlarını tamamlatmak için kayıtlı oldukları aile sağlığı merkezlerine başvurabilecek.
SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?
Suçiçeği, varicella-zoster virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.
Hastalığın belirtileri arasında:
Ateş
Halsizlik
Kaşıntılı döküntüler
İştahsızlık
Yorgunluk
yer alabilir.
Çocukluk çağında sık görülmesine rağmen bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için aşılama büyük önem taşıyor.
AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlar, çocukların aşılarının zamanında ve eksiksiz yaptırılmasının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Bu nedenle:
Çocuğunuzun aşı kartını kontrol edin.
4 yaşına gelen çocukların ikinci doz durumunu sorgulayın.
49-72 ay arasındaki çocuklar için yakalama aşısı imkanını değerlendirin.
Gerekli durumlarda aile hekiminizden bilgi alın.