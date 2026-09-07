SUÇİÇEĞİ AŞISI KAÇ DOZ? Sağlık Bakanlığı takvimi değiştirdi, 4 yaşa ikinci doz geldi

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Güncel aşılama takvimine göre suçiçeği aşısı artık iki doz olarak uygulanacak.



Yeni takvim şöyle:



1. doz: 12. ayda

2. doz: 48. ayda (4 yaş)

Böylece çocuklar suçiçeğine karşı daha uzun süreli ve daha güçlü koruma elde edecek.