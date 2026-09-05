Altıncı kattan düştü, omuriliği kırıldı! Doktorlar 'yürüyemez' dedi: 3 aylık tedaviyle yürümeye başladı

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Havuz ve bilgisayarlı çalışmalar yapıyoruz. Havuzda tek başıma yürüyebiliyorum. Sonra aşama aşama destekle yürümeye başladım ve yürüyorum. O kadar güzel bir his ki anlatılmaz bir duygu. İlk günler hiç başımı kaldıramıyordum. Şu an yürüyorum. Yani pes etmek yok. Yüzde 1’i şu an yüzde 99’a çıkardım. Kendime çok güveniyorum. Süreç çok yavaş ilerliyor; ama pes etmek yok. O yüzde 1’i de tamamlayacağım inşallah" diye konuştu.