Niğde'de yıllık 300 bin ton çıkıyor: Kilosu 40-60 TL'den satılıyor

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Kaynarca köyünde Ağustos ayının ikinci yarısında başlayan hasadın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Sezonun ilk ürünleri büyüklüğü, yaprak yapısı ve kalitesine göre tarlada tane hesabıyla 40 ile 60 lira arasında alıcı buluyor. Kaynarca lahanasının dayanıklılığı, ince yaprak yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle tüccarlardan yoğun talep gördüğünü ifade eden Kaynarca Köyü Muhtarı ve lahana üreticisi Vedat Altınöz, "2026 yılı lahana sezonumuzu hayırlısıyla açtık. Hasadımız Ağustosun 20’si gibi başlıyor ve yıl sonuna kadar devam ediyor. Havanın sıcak olması fiyatları biraz etkiledi. Şu anda lahananın kalitesine göre tarlada 40 ile 60 lira arasında fiyat oluşuyor" dedi.