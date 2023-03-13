Mart ayında yoğun yağış! 4 ilde eğitime kar engeli

Çorum'un Mecitözü ilçesi, Tokat'ın Zile ilçesi, Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Diğer yandan Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

YOZGAT

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü il merkezindeki ve Sorgun ilçesindeki köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde de ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Aydıncık ilçesinde ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

SAMSUN

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

ÇORUM

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TOKAT

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre bugün (14 MART SALI) ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.