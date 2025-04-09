Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı

Karlıova ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu, gündüzü geceye çevirdi. Yaklaşık 20 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı dolu yağışının etkili olduğu ilçede park halindeki otomobillerin camı kırılırken, kaportalarında ise göçükler meydana geldi. Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, üreticileri tedirgin etti.

Yetkililer, vatandaşları ani sel