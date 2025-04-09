GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı

Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı

09.04.2025 - 18:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir anda bastıran dolu hayatı felç etti. Gün bir anda geceye dönerken, dolu nedeni ile birçok aracın camı kırıldı, kaportalarında göçme meydana geldi.

Karlıova ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu, gündüzü geceye çevirdi. Yaklaşık 20 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Bingölü dolu vurdu bir çok aracın camı kırıldı

Meteorolojinin uyarısını yaptığı dolu yağışının etkili olduğu ilçede park halindeki otomobillerin camı kırılırken, kaportalarında ise göçükler meydana geldi. Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, üreticileri tedirgin etti.
Yetkililer, vatandaşları ani sel

Güncel Haberler

Nisan ayında sürpriz! Bazı illerde kar yağışı sürüyor
#Gündem

Nisan ayında sürpriz! Bazı illerde kar yağışı sürüyor

Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı
#Gündem

Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı

Kars'ta aniden basan yağış sele sebep oldu! Evleri su bastı
#Gündem

Kars'ta aniden basan yağış sele sebep oldu! Evleri su bastı