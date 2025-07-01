Bingöl'de yaz ortasında kış şoku: Temmuz ayında soba yaktılar

Temmuz ayında Türkiye’nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller sıcaklarla kavrulurken, Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kış geri geldi.

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı.

Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.

Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.