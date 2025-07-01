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Bingöl'de yaz ortasında kış şoku: Temmuz ayında soba yaktılar

01.07.2025 - 13:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bingöl'de yaz ortasında kış şoku: Temmuz ayında soba yaktılar

Türkiye'nin çoğu ili Temmuz ayında sıcakla kavrulurken, Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kış geri döndü. Hava sıcaklıklarının 15-20 derece arasında seyretmesiyle birlikte, ilçe sakinleri ısınmak için kendilerini sobaların başına attı. İlçede bulunan kahvehane işletmecileri, üşüyen vatandaşlar için yeniden sobaları kurup yakmaya başladı.

Temmuz ayında Türkiye’nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller sıcaklarla kavrulurken, Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kış geri geldi.

Bingölde yaz ortasında kış şoku: Temmuz ayında soba yaktılar

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı.

Bingölde yaz ortasında kış şoku: Temmuz ayında soba yaktılar

Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.

Bingölde yaz ortasında kış şoku: Temmuz ayında soba yaktılar

Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.

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