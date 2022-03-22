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Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! 2 polis şehit oldu

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi şehit oldu.

22.03.2022 - 14:27 | | İHA
Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! 2 polis şehit oldu

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit düştü. Patlamada şehit olan Aydın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Necati Aygün'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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