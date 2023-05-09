AK Parti Genel BaÅŸkan Vekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara'nÄ±n Akyurt ilÃ§esinde oto galericileriÂ ziyaret etti. EsnafÄ±n otomotiv sektÃ¶rÃ¼ne iliÅŸkin taleplerini dinleyip notlar alan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaklaÅŸan seÃ§imler Ã¶ncesi esnafÄ±n oyunu istedi. ArdÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m, halkÄ±n beklentileriyle Ã§Ã¶zÃ¼mlerin Ã¶rtÃ¼ÅŸmesini saÄŸlamanÄ±n tecrÃ¼be ve dertlenme iÅŸi olduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye'de sol, laf konusunda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Halk sola iktidarÄ± vermediÄŸi iÃ§in onlar konuÅŸmada uzman oldu. Biz de iÅŸ yapmakta uzman olduk. O kadar farkÄ±mÄ±z var. Ne diyorlar; 'Sana sÃ¶z'. UnutmayÄ±n sÃ¶z uÃ§ar, eser kalÄ±r. Bu seÃ§imi, ne hikmetse TÃ¼rkiye'den baÅŸka herkesi ilgilendirmeye baÅŸladÄ±. Bu nasÄ±l bir iÅŸ? AmerikalÄ±lar burada oy mu kullanacak? FransÄ±zlar, Almanlar oy mu kullanacak? Kandil'dekiler oy mu kullanacak? Suriye'deki YPG/PYD oy mu kullanacak? Avrupa ve Amerika'daki FETÃ–'cÃ¼ler oy mu kullanacak? Bunlar kendilerini parÃ§alÄ±yor; 'gidin destekleyin' diye. Kimi destekleyin; Kemal Bey'i. Tayyip Bey, bunlara rest Ã§ekiyor; 'TÃ¼rkiye eski TÃ¼rkiye deÄŸil kardeÅŸim' diyor. 'UÃ§ak vermezsen uÃ§aÄŸÄ±mÄ± yaparÄ±m, tank vermezsen tankÄ±mÄ± yaparÄ±m, gemi vermezsen gemimi yaparÄ±m. Kendi gÃ¶beÄŸimi kendim keserim. Ben sana muhtaÃ§ deÄŸilim' deyince bunlarÄ±n kimyasÄ± bozuluyor" diye konuÅŸtu.

'HDP, PKK'NIN YEÅžÄ°LE BOYANMIÅž ÅžEKLÄ°'

YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda, "KarÅŸÄ±mÄ±zdaki rakip diyor ki; 'TerÃ¶ristlerin bize oy vereceÄŸini, destekleyeceÄŸini nereden Ã§Ä±kardÄ±nÄ±z'?Â Kargalar gÃ¼ler buna. 'Biz onlarÄ±n desteÄŸini istemiyoruz' diyorlar. OnlarÄ±n desteÄŸini istemiyorsan HDP ile neden anlaÅŸtÄ±n?Â HDP, PKK'nÄ±n yeÅŸile boyanmÄ±ÅŸ ÅŸekli. HDP'nin iradesi yok. Ä°rade daÄŸda. Milletvekillerini bile daÄŸ belirliyor. DaÄŸ diyor ki; 'Åžunu destekleyeceksin'. Onu destekliyor. BÃ¶yle bir ÅŸey olur mu, Ã§ocuk mu kandÄ±rÄ±yorsun? Bu seÃ§im, bu milletin evlatlarÄ±nÄ±n geleceÄŸinin seÃ§imi. Bu seÃ§im, yeni yÃ¼zyÄ±lda tam baÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'nin seÃ§imi. Tayyip ErdoÄŸan, eskiler gibi bunlara, 'Yes sir'Â deyip onlar konuÅŸmadan konuÅŸmayan bir TÃ¼rkiye olsaydÄ±, bizi el Ã¼stÃ¼nde tutarlardÄ±. Biz bu milletin baÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸdirecek bir ÅŸey yapamayÄ±z" dedi.Â