Bilim insanının 1925 yılındaki ‘korkunç’ öngörüleri tek tek gerçekleşti!

Bilim insanı ve mucit Profesör Archibald Montgomery Low, yaklaşık bir asır önce "geleceğin insanının hayatından bir gün" başlıklı öngörülerde bulunduğunda, tahminleri genel olarak "aşırı hayalperest" olarak nitelendirilmişti. 1925 yılında London Daily News gazetesinde yer alan habere göre, bu öngörüler arasında radyo çalar saatle uyanmak, "kişisel radyo seti" ile iletişim kurmak, "hoparlörlerden haber dinleyerek ve televizyondan olayları izleyerek" kahvaltı yapmak, yürüyen merdivenler ve hareketli kaldırımlarla alışveriş yapmak gibi o dönemin insanları için oldukça şaşırtıcı ve hatta "korkunç" sayılabilecek fikirler bulunuyordu.

Low'un "Gelecek" adlı kitabının yayınlanmasının üzerinden yüz yıl geçtikten sonra, tahminlerinin bir kısmı gerçek oldu. Ancak herkesin sentetik keçeden tek parça takım elbise ve şapka giyeceği yönündeki tahmini gibi bazı öngörüleri ise gerçekleşmedi. Online soyağacı hizmeti Findmypast'teki araştırmacılar, Low'un tahminlerini geniş bir dijital kamuya açık tarihi gazete arşivinden derleyerek, bir asır önce insanların 2025 yılı için yaptıkları tahminlerin bir koleksiyonu olarak web sitelerinde yayınladı.

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1888 doğumlu olan Low, mühendis, araştırmacı fizikçi, mucit ve yazardı. Birçok alanda öncü çalışmalara imza atan Low, ilk motorlu insansız hava aracını icat etmiş, televizyonun geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütmüş ve uçaklar, torpido botları ve güdümlü roketler üzerine yaptığı çalışmalarla "radyo güdüm sistemlerinin babası" olarak anılmıştı. Ayrıca Almanlar tarafından en az iki başarısız suikast girişimine maruz kaldığı da biliniyor.

Profesör Low, 1925 yılında evlerdeki hoparlörlerin ve "televizyon makinesinin" bilgi ve eğlence kaynağı olarak "resimli gazetenin" veya genel olarak gazetelerin yerini alacağını öngörmüştü. Ayrıca tek bir düğmeye basarak küresel yayınlara erişimin mümkün olacağını ve suçluları yakalamak için gizli kameraların ve dinleme cihazlarının kullanılacağını da tahmin etmişti.

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