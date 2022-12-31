‘Bilal Bal’ davasında karar çıktı

Üçel Denizcilik şirketine ait 1974 yapımı Bilal Bal Gemisi Gemlik’ten aldığı 2 bin 800 ton demir tozunu Karadeniz Ereğli’ye götürürken 1 Kasım 2017 gecesi Şile’nin 7 mil açağında parçalanarak battı. Geminin 9 mürettebatı öldü. Ölenlerden ikisinin cenazesi 80 metre derine oturan gemiden çıkartılamadı. Geminin evraklarında isimleri ve belgeleri yer almasına rağmen, seferde ne kaptan ne de makinist vardı. Liman görevlileri de bunu bildiği halde gemiye çıkış izni vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belgelerini kiraya verdikleri ortaya çıkan kaptan Refik Telci, baş makinist Ali Doğan ve geminin yağcısı Sabri Yıldırım ile geminin ortağı Cevat Çavuşoğlu’na, işleten şirketin sahibi Faik Avcı, şirketin yetkilisi Enes Caner, gemiye uygunluk belgesini hazırlayan Okay Ferhat Uçar ve Gemlik Limanı’ndaki yetkili memur Yücel İmren’e Dava açtı.

ARTIK ÇALIŞAMAYACAKLAR

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi davayı dün karara bağladı. Telci, Doğan ve Çavuşoğlu’na ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, ayrıca 3 yıl meslek yeterlilik belgelerine el koydu. Yıldırım, Avcı ile Caner, Uçar ve İmren de 5’er yıl hapis cezası aldı.