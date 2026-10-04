Gölde bulunan ceset kayıp olarak aranan kişinin kimliği tespit edildi
04.10.2026 - 20:02Güncellenme Tarihi:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi gence ait olduğu belirlendi.
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Olay, dün Eğirdir'de Mezarlıkaltı mevkisinde göl içerisinde bir ceset bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, gölde bulunan cesedi sudan çıkardı.
Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıfta öğrenim gören ve Burdur'un Yeşilova ilçesine kayıtlı Ramazan Çin'e (24) ait olduğu tespit edildi. Ramazan Çin'in yaklaşık 15 gündür kayıp olarak arandığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği bildirildi.