Biden: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak, asla

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından geldiği Polonya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümüne sayılı günler kala savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Başkent Varşova’daki Kraliyet Kalesi'nin bahçesinde kurulan sahnede ilk olarak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda konuştu. Duda, Rusya’nın Ukrayna topraklarından geri çekilmek zorunda kalacağını belirterek, Ukrayna’nın savaşı kazanması gerektiğini vurguladı. Avrupa ve NATO ülkelerinin tüm liderlerini Ukrayna'yı desteklemeye çağıran Duda, "Rus işgali başladığında, herkes Ukrayna'nın 72 saat içinde, üç gün içinde düşeceğini düşündü” dedi. Biden'ın Ukrayna ziyaretinin Ukrayna’ya özgür dünyanın hiçbir şeyden korkmadığını gösterdiğini ifade ederek, "Yaşasın özgür Ukrayna. Yaşasın Polonya’nın ABD ile ittifakı, yaşasın NATO, yaşasın özgür dünya, yaşasın Polonya. Dayanışma olmadan özgürlük olmaz" dedi.



“Bir yıl önce, dünya Kiev'in düşüşüne hazırlanıyordu”

Duda’nın ardından sahneye çıkan Biden ise, konuşmasının başında Polonya'yı harika bir müttefik olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Duda’ya misafirperverlikleri için teşekkür etti. Biden, bir yıl önce Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Ukrayna'ya kanlı saldırısını başlattığını" hatırlatarak, 75 yılı aşkın bir süredir barışın mihenk taşı olan küresel ilkelerin riske atıldığını ifade etti. Biden, “Bir yıl önce, dünya Kiev'in düşüşüne hazırlanıyordu. Kiev'den yeni geldim ve Kiev'in güçlü olduğunu söyleyebilirim" dedi.



"Demokrasi için ayağa kalktık"

Rusya’nın Ukrayna'yı işgali ile tüm dünya demokrasilerinin test edildiğini aktaran Biden, karşılaştıkları sorunun cevap verecekleri mi yoksa diğer tarafa mı bakacakları olduğunu ifade ederek, dünyanın cevap verdiğini ve başka yöne bakmayacakları olduğunu açıkladı. "Biz demokrasi için ayağa kalktık" ifadelerini kullanan Biden, "Demokrasi Putin için çok güçlüydü" dedi.



Putin’in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını sağladığını açıklayan Biden, NATO'nun "her zamankinden daha birleşik" olduğunu aktardı. Biden, Putin’in NATO'nun parçalanacağını ve bölüneceğini düşündüğünü belirterek, “Bunun yerine, NATO her zamankinden daha birleşmiş durumda. Enerjiyi silahlandırabileceğini, Avrupa'nın kararlılığını kırabileceğini düşündü ve bunun yerine Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını sona erdirmek için çalışıyoruz” dedi. Biden, "Kendisi gibi otokratların ve demokrasi liderlerinin sert olduğunu düşündü. Ardından ABD’lilerin demir iradesiyle karşılaştı" ifadelerini kullanarak, dünyadaki demokrasinin güçlendiğini, zayıflamadığını aktararak, dünyadaki otokratların zayıfladığını ifade etti.



“Ukrayna halkının ülke sevgisi galip gelecek"

NATO'nun arzusunun Putin’in başarısız olması olduğunu belirten Biden, “Putin artık koalisyonumuzun gücünden şüphe duymuyor, ancak hala inancımızdan şüphe ediyor" dedi. Biden, "Hiç şüphe olmasın. Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmayacak, NATO bölünmeyecek ve yorulmayacak. Başkan Putin'in toprak ve güç hırsı sona erecek ve Ukrayna halkının ülke sevgisi galip gelecek" dedi. Otokratlara karşı çıkılması gerektiğini söyleyen Biden, otokratların sadece “hayır” kelimesinden anladığını vurguladı. Vahşetin asla özgür iradeyi ezemeyeceğini aktaran Biden, "Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak, asla" ifadelerini kullandı. Özgür insanların umutsuzluk ve karanlık bir dünyada yaşamayı reddettiklerini açıklayan Biden, “Rusya utanmadan insanlığa karşı suç işliyor” dedi.



Rusya'nın çabalarına rağmen Ukrayna'nın hala "bağımsız ve özgür" olduğunu hatırlatan Biden, "Herson'dan Harkov’a kadar Ukraynalı savaşçılar topraklarını geri aldılar" dedi. Batı'nın Rusya'ya saldırmak için plan yapmadığını ve savaşın asla bir gereklilik olmadığını ifade eden Biden, Putin'in bu savaşı seçtiğini ve kolayca bitirebileceğini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye son vermesi halinde savaşın sona ereceğini ifade eden Biden, ancak Ukrayna'nın kendini savunmayı bırakması halinde Ukrayna'nın sonu olacağını açıklayarak, bu nedenle Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden destek almaya devam ettiğini belirtti.



Rusya halkına seslenen Biden, “ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı kontrol etmeye veya yok etmeye çalışmıyor. Batı, Putin'in bugün söylediği gibi Rusya'ya saldırmayı planlamıyordu. Bu savaş asla bir zorunluluk değil. Bu bir trajedi. Başkan Putin bu savaşı seçti” dedi. Putin'in Ukrayna'nın Karadeniz'deki tahıl ihracatını engelleyerek dünyayı aç bırakmaya çalıştığını ifade eden Biden, müttefiklerin "küresel gıda arzını desteklemek" ve krizi önlemek için çok çalıştıklarını açıkladı. Biden, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.



ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını yineleyen Biden, "Birine yapılan saldırı, herkese yapılan saldırıdır. Bu kutsal bir yemindir” ifadelerini kullanarak, koalisyonun sadece ulusları savunmak ve Ukrayna'yı korumakla ilgili olmadığını, aynı zamanda dünya çapında refah, barış ve saygı inşa etmekle ilgili olduğunu belirtti.