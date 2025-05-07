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GündemBeyoğlu'nda şüpheli paket alarmı! Çakmaz gazı tüpleri polisi harekete geçirdi
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Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı! Çakmaz gazı tüpleri polisi harekete geçirdi

07.05.2025 - 17:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/İSTANBUL,( DHA)

Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı! Çakmaz gazı tüpleri polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket polisi hareket geçirdi. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

Beyoğlunda şüpheli paket alarmı Çakmaz gazı tüpleri polisi harekete geçirdi

Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelemek üzere emniyete götürüldü.

Beyoğlunda şüpheli paket alarmı Çakmaz gazı tüpleri polisi harekete geçirdi

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