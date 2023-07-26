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Beykoz'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Beykoz'da iki ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 Hektarlık alan zarar gördü.

26.07.2023 - 21:45 | | İHA-DHA
Beykoz'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Anadolu Feneri ve Poyrazköy'de 15.45 sıralarında çıkan orman yangınları, ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınmıştı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.

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