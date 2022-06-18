YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi Ã¶nÃ¼nde izinsiz etkinlik dÃ¼zenleneceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde, sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±lara istinaden, RektÃ¶rlÃ¼k talebi doÄŸrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Etkinlik iÃ§in toplananlara, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizce eylemlerinin yasal olmadÄ±ÄŸÄ± ve sona erdirmeleri yÃ¶nÃ¼nde defaten uyarÄ± ve ikazlarda bulunulmuÅŸtur. Ä°zinsiz eylemlerine Ä±srarla devam ederek alandan ayrÄ±lmayan 26 kiÅŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizce yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.