Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
31.05.2023 - 18:31 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün, görevdeki bakanları son kez Kabine toplantısında ağırlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Külliye'de ağırladı.
Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde seçim zaferinin masaya yatırılması ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.