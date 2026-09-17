Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeşiktaş'ta seyir halinde yanmaya başladı: İtfaiye güçlükle müdahale etti
HaberlerGündem Haberleri Beşiktaş'ta seyir halinde yanmaya başladı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

Beşiktaş'ta seyir halinde yanmaya başladı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

17.09.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beşiktaş'ta seyir halinde yanmaya başladı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde olan bir hafif ticari araçta yangın çıktı. İtfaiye güçlükle müdahale etti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yangın, saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi’nde hafif ticari araçta çıktı. Seyir halindeki 34 UH 9061 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Beşiktaşta seyir halinde yanmaya başladı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak araç geçişlerini kontrollü sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Trafiğe kapatılan şerit yeniden ulaşıma açıldı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

17 EYLÜL HAVA DURUMU | Ankara ve İstanbul dahil birçok şehirde alarm verildi! İşte 81 ilde son dakika hava durumu
#Gündem

17 EYLÜL HAVA DURUMU | Ankara ve İstanbul dahil birçok şehirde alarm verildi! İşte 81 ilde son dakika hava durumu

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor
#Gündem

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Petrolün geleceği 3 şehirde: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da genişletildi: Mardin'de süre uzatıldı!
#Gündem

Petrolün geleceği 3 şehirde: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da genişletildi: Mardin'de süre uzatıldı!