Petrolün geleceği 3 şehirde: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da genişletildi: Mardin'de süre uzatıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla bölgedeki yeraltı kaynaklarının tespiti ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Şanlıurfa’daki Ruhsat Sahası Büyütüldü

Karara göre TPAO’nun Şanlıurfa sınırları içinde yer alan 5 bin 14 hektarlık "AR/TPO/K/M42-a4" pafta numaralı arama sahasına, hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 35 bin 783 hektarlık "M42-a1, a2, a3" paftaları ilave edildi. Bölgedeki arama ağı Adıyaman ve Diyarbakır hatlarına doğru genişletildi.

Mardin’deki Ruhsat Süresi 2028’e Uzatıldı

TPAO’nun Mardin’deki 31 bin 556 hektarlık alanına ilişkin arama ruhsatının süresi de yeniden düzenlendi. Saha potansiyelinin netleştirilmesi amacıyla ruhsat süresinin 22 Ekim 2026’dan 22 Ekim 2028’e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.