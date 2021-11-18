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BeÅŸiktaÅŸâ€™ta otomobil devrildi! Sürücü yara almadan kurtuldu

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil devrildi. Trafiktekilerin araÃ§tan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yara almadan kurtuldu. Â

18.11.2021 - 12:13 | | Zeki GÃœNAL / Ä°STANBUL, (DHA)
BeÅŸiktaÅŸâ€™ta otomobil devrildi! Sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu Caddesiâ€™nden Ulus yÃ¶nÃ¼ne ilerleyen Ahmet Eren, keskin viraj Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra bariyerlere Ã§arpan otomobil yan dÃ¶nerek durdu.

KazayÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yardÄ±ma koÅŸarak Ahmet Erenâ€™in otomobil iÃ§inden Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. KazayÄ± yara almadan atlatan ve bir sÃ¼re ÅŸok yaÅŸayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ vatandaÅŸlar sakinleÅŸtirdi. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlem aldÄ±. Bir sÃ¼re aksayan trafik kaza yapan otomobilin Ã§ekici ile kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.

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