Bedava tatilin adresi olarak biliniyor! Lüks otellere komşuluğu bitiyor

Antalya'nın Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılı mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve 'bedava tatilin adresi' olarak tanımlanan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. 2 yıl önce Aksu Belediyesi'ne gönderilen karar, dönemin belediye yönetimi tarafından uygulanmadı. Yıkım tarihleri belirlenip, tabelalar asıldı ancak sürekli ertelendi.

CHP'Lİ BELEDİYE YIKIM KARARI ALDIRDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı son açıklamada, sahillerin denetleneceğini ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyip yıkacaklarını, tüm sahillerin vatandaşa açılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından kaçak durumda olan çardaklar, bir kez daha gündeme geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası belediye başkanlığını kazanan CHP'li İsa Yıldırım, çardaklarla ilgili yıkım kararı aldı. 700 çardak sahibine de yıkım kararı bildirildi.

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'DENİZ KENARINDA OLMAK İÇİN ISRAR EDENLER VAR'

İsa Yıldırım ile görüşen Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, çardakların temizleneceğini ve plajın halk plajı olacağını söyledi. Kaya, "Burada çardaklar kesinlikle olmayacak, tamamı yıkılacak. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın anlattığına göre Kumköy ve Aksulu olanlar, bu bölgedeki insanlar çardak kurabilecek. Sahilin gerisine alınacak. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına da müdahale edilmeyecek" dedi.

Kaya, yıkım kararına uyacaklarını söyleyen çardak sahipleri kadar uymayacaklarını söyleyenler olduğunu da ifade etti. Kaya, "Deniz kenarında olmak için ısrar edenler var. Burası, kesinlikle bir kargaşa çıkmadan temizlenecek. 200 metre geride olmakla bir şey olmaz" diye konuştu.

SAHİLLE HİÇBİR BAĞLANTISI OLMAYACAK

Öte yandan Aksu Belediyesi, çardaklarla ilgili yeni bir proje hazırlıyor. Proje kapsamında sahilden 200 metre geride tek tip yapı olarak sadece ilçede ikamet eden vatandaşların çardak kurmasına izin verilecek. Çardaklar tek tip olacak ve sahille hiçbir bağlantısı olmayacak.

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