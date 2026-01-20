BEDAŞ duyurdu! İstanbul'un 25 ilçe elektrik kesintisi yapılacak! Tek tek açıklandı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İstanbul’da bugün vatandaşları etkileyecek geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlayacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrikler geçici olarak kesilecek. Kesintinin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.
Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Güngören yer alıyor. Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük planlamalarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor.
BEDAŞ yetkilileri, planlı kesintilerin elektrik şebekesinin yenilenmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer ayrıca vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmalarını ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı bulunmalarını önerdi.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler (20 Ocak 2026)
Arnavutköy
Bağcılar
Bahçelievler
Beyoğlu
Beylikdüzü
Esenyurt
Küçükçekmece
Pendik
Sultangazi
Güngören (belirli mahallelerde)