GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBEDAŞ duyurdu! İstanbul'un 25 ilçe elektrik kesintisi yapılacak! Tek tek açıklandı
HaberlerGündem Haberleri BEDAŞ duyurdu! İstanbul'un 25 ilçe elektrik kesintisi yapılacak! Tek tek açıklandı

BEDAŞ duyurdu! İstanbul'un 25 ilçe elektrik kesintisi yapılacak! Tek tek açıklandı

20.01.2026 - 10:41Güncellenme Tarihi:
BEDAŞ duyurdu! İstanbul'un 25 ilçe elektrik kesintisi yapılacak! Tek tek açıklandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

İstanbul’da bugün vatandaşları etkileyecek geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlayacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrikler geçici olarak kesilecek. Kesintinin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.

Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Güngören yer alıyor. Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük planlamalarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor.

BEDAŞ yetkilileri, planlı kesintilerin elektrik şebekesinin yenilenmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer ayrıca vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmalarını ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı bulunmalarını önerdi.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler (20 Ocak 2026)

Arnavutköy

Bağcılar

Bahçelievler

Beyoğlu

Beylikdüzü

Esenyurt

Küçükçekmece

Pendik

Sultangazi

Güngören (belirli mahallelerde)

Güncel Haberler

Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya 2025’in en popüler bebek ismi
#Gündem

Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya 2025’in en popüler bebek ismi

Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi
#Gündem

Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi

Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
#Gündem

Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor