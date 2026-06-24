Mardin'in otogarı için temel atıldı: Konumuyla herkese eşit mesafade

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Vatandaşlara hitap eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun Mardin’in son yıllarda tarım, turizm ve yatırım alanlarında önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Bu gelişimin Midyat’a da güçlü şekilde yansıdığını belirten Vali Akkoyun, özellikle turizm alanında elde edilen başarılarla ilçenin ziyaretçi sayısı ve misafir memnuniyeti açısından Türkiye’nin öne çıkan destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.