Ordu'da üreticiler bu ürüne yöneldi! Fındığın yanına eken köşeyi dönüyor: Hasat başladı

4

İlde son yıllarda maviyemiş ve aronya üretiminde önemli artış yaşandığını kaydeden Ay, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Aromatik Bitki Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere destek sağlandığını belirtti. Ay, "2025 yılı içerisinde üreticilerin gelir seviyelerini yükseltmek ve kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak amacıyla proje hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda üreticilerimize örnek olması amacıyla 14 dekar maviyemiş bahçesi için 9 üreticimize 4 bin 200 adet fidan verilmiş ve damlama sulama sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında da 11 dekar alan için toplam 3 bin 300 adet maviyemiş fidanı alınması ve üreticilere verilmesi planlanmaktadır. Şu an ilçe müdürlüklerimizde ön başvurular alınmaktadır" diye konuştu.