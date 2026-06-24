İstanbul'da açıldı! Girişler tamamen ücretsiz, ilk etkinlik yapıldı

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“Anadolu Millet Bahçesi, geniş etkinlik altyapısıyla büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Alanda yer alan 2 bin 750 metrekarelik etkinlik alanı ve 200 metrekarelik sahne, kültürel programlardan festivallere, şenliklerden sosyal buluşmalara kadar birçok organizasyonun gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Millet bahçesinde ayrıca iki adet idari yapı, mescit, güvenlik birimi ve çeşitli sosyal donatılar bulunuyor. Böylece sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği tüm altyapı tek bir merkezde toplanmış oluyor.“Millet Bahçesinde 1 adet Bay ve Bayan mescid ve şadırvan, 3 çocuk oyun alanı, 12x20 metre ölçülerinde çok amaçlı spor sahası, 13x22 metre ölçülerinde halı sahası, 420 oturma birimi, 4 çeşme ve 4 pişirme ünitesi yer alıyor. Alan, düzenlenecek etkinliklerde katılımcıların konforunu artıracak şekilde planlandı.“Geniş yeşil alanları ve fonksiyonel yapısıyla Anadolu Millet Bahçesi, farklı kültürlerin, geleneklerin ve toplumsal değerlerin yaşatılacağı önemli bir buluşma merkezi olarak hizmet verecek.”