İstanbul'da açıldı! Girişler tamamen ücretsiz, ilk etkinlik yapıldı
Ümraniye Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ne kazandırılan Anadolu Millet Bahçesi, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapmak üzere hizmete açıldı. Projenin, ilk etkinliğinde yüzlerce kişiyi aynı ortamda buluşturduğu bildirildi.
Ümraniye Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 40 dönümlük alan üzerine inşa edilen Anadolu Millet Bahçesi’nin, klasik millet bahçesi anlayışının ötesine geçerek dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini gerçekleştirebileceği özel bir merkez olarak tasarlandığı kaydedildi.Projenin, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlamak ve hemşehri dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına nitelikli bir etkinlik alanı sunmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Anadolu Millet Bahçesi, geniş etkinlik altyapısıyla büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Alanda yer alan 2 bin 750 metrekarelik etkinlik alanı ve 200 metrekarelik sahne, kültürel programlardan festivallere, şenliklerden sosyal buluşmalara kadar birçok organizasyonun gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Millet bahçesinde ayrıca iki adet idari yapı, mescit, güvenlik birimi ve çeşitli sosyal donatılar bulunuyor. Böylece sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği tüm altyapı tek bir merkezde toplanmış oluyor.“Millet Bahçesinde 1 adet Bay ve Bayan mescid ve şadırvan, 3 çocuk oyun alanı, 12x20 metre ölçülerinde çok amaçlı spor sahası, 13x22 metre ölçülerinde halı sahası, 420 oturma birimi, 4 çeşme ve 4 pişirme ünitesi yer alıyor. Alan, düzenlenecek etkinliklerde katılımcıların konforunu artıracak şekilde planlandı.“Geniş yeşil alanları ve fonksiyonel yapısıyla Anadolu Millet Bahçesi, farklı kültürlerin, geleneklerin ve toplumsal değerlerin yaşatılacağı önemli bir buluşma merkezi olarak hizmet verecek.”
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:“Anadolu Millet Bahçesi, hizmete açılmasının ardından ilk etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Sivas Doğanşar Alan Köyü Geleneksel Keşkek Şenliği, yeni alanda gerçekleştirilen ilk organizasyon olarak vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlik ile kültürel değerler yaşatılırken, birlik ve beraberlik duyguları da pekiştirildi.“Ümraniye’ye yeni kazandırılan Anadolu Millet Bahçesi’nin önümüzdeki dönemde çok sayıda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun etkinliklerine ev sahipliği yaparak ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunması bekleniyor.”Öte yandan Ümraniye’de ‘Anadolu Millet Bahçesi’ne yaya olarak girişler tamamen ücretsiz.