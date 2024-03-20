GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Bebek arabasından firar etti, emniyeti peşine takarak pazarı karıştırdı
ABONE OL

Bebek arabasından firar etti, emniyeti peşine takarak pazarı karıştırdı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 yaşındaki afacan, annesi semt pazarında alışveriş yaptığı sırada bebek arabasından çıkarak kayıplara karıştı. Her yerde aranan, hatta camiden kayıp anonsu verilen bebek, kendisini bulan polisleri de peşinden koşturdu. Kızına kavuşan anne ise mutluluk gözyaşı döktü.

20.03.2024 - 11:14 | | KOCAELİ (İHA)
Bebek arabasından firar etti, emniyeti peşine takarak pazarı karıştırdı

Edinilen bilgiye göre, Emekevler Mahallesinde kurulan semt pazarında alışveriş yapan kadın, 2 yaşındaki kızı Ayşe'yi bebek arabasında göremedi. Panik olan anne, hiçbir yerde kızını bulamayınca pazarcı esnafından yardım istedi. Polise ve pazarda görevli zabıta ekiplerine haber verildi, aynı zamanda imam da aranarak, camiden bebeğin kayıp olduğu anonsu yaptırıldı. Her yerde aranan çocuk, pazar dışında polis ekipleri tarafından bulundu.

Bebek arabasından firar etti, emniyeti peşine takarak pazarı karıştırdı

Polisi peşinden koşturdu

Annesine götürüldüğü sırada polisin elini bırakan afacan yeniden koşmaya başladı. Pazarda polisi peşinden koşturan minik Ayşe, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kızını kucağına alan anne ise hem gözyaşı döktü hem de rahat bir nefes aldı.

Bebek arabasından firar etti, emniyeti peşine takarak pazarı karıştırdı

"Kadın patates seçerken çocuk bir anda kayboldu"

Yaşananları anlatan esnaf Musa Çetin, "Hanımefendi patates seçiyordu, çocuk ise hemen arkasında bebek arabasındaydı. Kadın patates seçerken çocuk bir anda kayboldu. Annesi her tarafa baktı ama bulamadı. En sonunda cami hocasını arayarak anons yaptırdık. Çocuk daha sonra sokakta, pazarın dışında yürürken bulundu" dedi.

Haberin Devamı

Bebek arabasından firar etti, emniyeti peşine takarak pazarı karıştırdı

GÜNCEL HABERLER

Bankalardan emekliye ek gelir uyarısı! Yarış hızlandı, süreler uzatıldı

Bankalardan emekliye ek gelir uyarısı! Yarış hızlandı, süreler uzatıldı
Oğlunu kaybeden baba Özer Aci Cihantimur ile görüşmesini anlattı: 'Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz, çocuğunu, eski eşini al adalete teslim et' dedim

Oğlunu kaybeden baba Özer Aci Cihantimur ile görüşmesini anlattı: 'Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz, çocuğunu, eski eşini al adalete teslim et' dedim
Seçmen üye nedir? Seçmen üye ücreti ne kadar, zorunlu mu, sandık görevlisi seçmen üye ne demek?

Seçmen üye nedir? Seçmen üye ücreti ne kadar, zorunlu mu, sandık görevlisi seçmen üye ne demek?