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Bebeğine çamaşır suyuyla işkence etmişti! Cezası belli oldu

İstanbul Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır suyu enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi Karaçalı'nın cezası belli oldu. Karaçalı'ya öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirmek yoluyla öldürmeye kalkışma suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

25.03.2022 - 13:37 |
Bebeğine çamaşır suyuyla işkence etmişti! Cezası belli oldu

İstanbul Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır suyu enjekte eden Ezgi Karaçalı'nın yargılanması tamamlandı.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Karaçalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki avukatı sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Alınan 3 raporda da atılı suça ilişkin maddi bulgu belirtilmemiştir. Atılı suç ile illiyet bağı kurulmamıştır. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum" dedi.

"ÇOCUĞUM PARAMPARÇAYDI"

Sanık avukatının savunma yaptığı sırada duruşmada gerginlik yaşandı. Baba Eray Korucu sanık avukatına yönelik "Senin çocuğun var mı? Benim çocuğum paramparçaydı. Sol elini kullanamıyor" diyerek bağırdı.

Sanık anne Ezgi Karaçalı ise savunmasında "İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum" diyerek beraatını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ezgi Karaçalı’nın öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirme yoluyla öldürmeye kalkışmasının sabit olduğunu belirterek 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın eyleminin kamu vicdanının yaralayan travmatik özelliğini dikkate alan mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamadı. Mahkeme, cezanın infazından sonra başlamak üzere sanığın 20 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına karar verdi.

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