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    YaşamEvlenip böbreğini alıyor! Oyun İstanbul'da bozuldu
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    Evlenip böbreğini alıyor! Oyun İstanbul'da bozuldu

    İstanbul'da yapılan operasyonla uluslararası organ kaçaklığı yapan 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. Böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlenen şüphelilerin alıcı ile vericiyi sahte evrakla evliymiş gibi gösterip organ nakline yasal izlenim vermeye çalıştıkları tespit edildi.

    25.03.2022 - 13:15 |
    Evlenip böbreğini alıyor! Oyun İstanbul'da bozuldu

    TRT Haber'in haberine göre; Endonezyalı bir kişi Hindistanlı şebekeyle irtibata geçti. Böbrek nakli için 37 bin dolara anlaşma sağlandı. Uygun donör de yine Endonezya'da bulundu. Nakil için seçilen ülke ise Türkiye oldu.

    İHBAR, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Önce şebekenin Türkiye’de irtibatlı olduğu kişiler tespit edildi. Ardından, merkezi Hindistan olan organ şebekesinin Endonezya uyruklu üyesi belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'da özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi.

    GELİNLİK VE DAMATLIKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

    Şebeke üyelerinin yakalanmamak için bazı tedbirler aldığı da ortaya çıktı.

    Alıcının erkek kardeşi ile böbreğini verecek kişi evli gibi gösterildi. Kaçakçılar bunun için yalnızca sahte evrak düzenlemedi, bunun yanında etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelinlik ve damatlık giydirip düğün fotoğrafı çektirdi. Böylelikle birinci dereceden akraba gibi görüneceklerdi.

    Evlenip böbreğini alıyor Oyun İstanbulda bozuldu

    37 BİN DOLARA ANLAŞTILAR

    Tarafların böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi. 30 bin doları şebeke üyelerinin, 7 bin doları ise organ bağışında bulunan kişinin alacağı ortaya çıkarıldı.

    Soruşturmada uluslararası organ ticareti şebekesinin aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de tespit edildi.

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonda aralarında Hindistanlı aracı ile Türkiye'deki işbirlikçisinin de olduğu 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar yasa dışı organ ticareti yapmak suçundan tutuklandı. İstanbul’da son bir ayda benzer operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’sinin tutuklandığı açıklandı.

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