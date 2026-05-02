Bayrampaşa'da korku dolu anlar! Alev 3 katı birden sardı

Korkutan yangın İstanbul Bayrampaşa'da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sıçradı.

Binanın 3 katını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.